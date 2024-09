Niewielki afrykański kraj pomaga Rosji omijać sankcje

Zaledwie 2-milionowy Gabon pomaga Rosji omijać sankcje. Rządząca krajem junta pozwala jej tankowcom pływać pod swoją banderą i sprzedaje Rosjanom części do samolotów. Tylko w ubiegłym roku dostarczyła ich Moskwie za 1,5 mld dolarów.

W 2023 r. łącznie wyeksportowano do Rosji objęte sankcjami części do samolotów o wartości prawie 2 mld dolarów, z tego 1,48 mld przypadło na zarejestrowaną w Gabonie firmę Ter Assala Parts.

Gabon handluje z Rosją

Niewielki Gabon, w którym żyje około 2 mln ludzi, choć nie należy do najbiedniejszych krajów Afryki, sam nie wytwarza żadnych elementów potrzebnych do produkcji samolotów. Sprzedaje natomiast Rosji maski tlenowe, używane komputery pokładowe, systemy ostrzegania o zderzeniu z ziemią i wskaźniki pomiaru poziomu paliwa, ale też amerykańskie używane silniki do samolotów Boeing 737 i Airbus A320/A321.