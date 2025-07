USA grożą UE cłami

Wkrótce potem przedstawiciel UE powiedział agencji Reutera, że ogłoszenie 30-procentowych taryf na europejskie dobra to taktyka negocjacyjna Trumpa.

"Jesteśmy gotowi kontynuować prace nad osiągnięciem porozumienia do 1 sierpnia. Jednocześnie podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony interesów UE, w tym w razie potrzeby podejmiemy proporcjonalne środki zaradcze" - dodała.

Costa: UE pozostaje stanowcza i zjednoczona

Unia Europejska pozostaje stanowcza, zjednoczona i gotowa do obrony swoich interesów – napisał w sobotę na platformie X Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, komentując zapowiedź amerykańskiego przywódcy, napisał na X, że "UE pozostaje stanowcza, zjednoczona i gotowa chronić nasze interesy, w pełni popierając wysiłki przewodniczącej von der Leyen i Komisji zmierzające do osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi".

Dodał, że "cła to podatki" i "napędzają inflację, tworzą niepewność i hamują wzrost gospodarczy". "Będziemy nadal budować silne partnerstwa handlowe na całym świecie" - zapewnił.

"Francja wyraża zdecydowaną dezaprobatę"

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na platformie X, że "Francja, podobnie jak przewodnicząca Komisji Europejskiej, wyraża równie zdecydowaną dezaprobatę dla ogłoszenia wprowadzenia od 1 sierpnia horyzontalnych ceł w wysokości 30 procet na eksport z UE do Stanów Zjednoczonych".

Zauważył, że następuje to "po tygodniach intensywnego zaangażowania Komisji w negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, oparte na solidnej ofercie złożonej w dobrej wierze". Jego zdaniem KE "bardziej niż kiedykolwiek musi potwierdzić determinację Unii do zdecydowanej obrony europejskich interesów".

"W szczególności oznacza to przyspieszenie przygotowań do wiarygodnych działań zaradczych poprzez mobilizację wszystkich dostępnych instrumentów, w tym anti-coercion (środków antyprzymusowych - przyp. red.), jeśli do 1 sierpnia nie uda się osiągnąć porozumienia" - uściślił. Dodał, że Paryż "w pełni popiera Komisję Europejską w negocjacjach".