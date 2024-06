Chiny odpowiadają na unijne cła na elektryki. Na celowniku europejskie mięso

Odpowiedź Chin na dodatkowe cła na ich elektryki

W ocenie agencji Reutera najnowsze kroki podjęte przez władze w Pekinie wydają się wymierzone głównie w Hiszpanię, Holandię, Francję i Danię w odpowiedzi na ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez KE dodatkowe cła w wysokości od 17,4 do 38,1 proc. na pojazdy elektryczne z Chin. Cła te nałożono po dochodzeniu antysubsydyjnym, wszczętym przez KE we wrześniu 2023 r. Pekin natychmiast potępił "czysto protekcjonistyczne zachowanie" UE w oświadczeniu wydanym przez ministerstwo handlu. Chiny zapowiedziały wówczas, że podejmą "wszelkie środki, aby stanowczo bronić swoich uzasadnionych praw". W styczniu Chiny wszczęły dochodzenie antydumpingowe w sprawie europejskiej brandy, w tym francuskiego koniaku. Było to postrzegane jako działanie wymierzone we Francję, która naciskała na wszczęcie przez KE postępowania w sprawie chińskich elektryków.