Zmiany dla ponad dwóch milionów podatników. Podpis prezydenta

"Kasowy PIT" - trzy warunki dla podatników

Do tej pory w podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą był tzw. memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Oznacza to, że dla przedsiębiorców przychód z działalności gospodarczej powstaje z datą wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy otrzymali należną im zapłatę. W konsekwencji przedsiębiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy od przychodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymali.

Trzeci warunek ma charakter formalny. Chodzi o złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze metody kasowej w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego, oświadczenie musi być złożone w terminie do końca roku podatkowego.

Nowe przepisy ws. "zatorów płatniczych"

"Metoda kasowa jest rozwiązaniem fakultatywnym. W przypadku jej wyboru podatnik będzie jednak obowiązany do jej stosowania przez cały rok podatkowy. Podatnicy będą nadto obowiązani prowadzić ewidencję faktur dokumentujących przychody rozliczane metodą kasową. W przypadku śmierci podatnika przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do kontynuowania prowadzenia ewidencji faktur" - poinformowano w komunikacie.

W związku z wprowadzeniem metody kasowej zmienione zostały przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych rozliczanych w zeznaniu rocznym oraz w zaliczkach na podatek. Co do zasady nie będą one miały zastosowania do należności wynikających z transakcji rozliczanych metodą kasową oraz do kosztów uzyskania przychodów rozliczanych tą metodą.