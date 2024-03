Afera GetBack. Prokuratura kieruje akty oskarżenia w wątku wielkopolskim

Akt oskarżenia jest wynikiem zakończenia kolejnego, tzw. wielkopolskiego, wątku śledztwa w sprawie grupy sprzedawców, którzy bezpośrednio nawiązywali kontakt z pokrzywdzonymi klientami banku i namawiali ich do nabycia produktu finansowego, którego specyfiki klienci nie byli świadomi – poinformował w czwartek prok. Iwanicki. Prokuratorzy zespołu ds. Getback w akcie oskarżenia zarzucili podejrzanym popełnienie przestępstw m.in. oszustwa, w tym względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i ujawnienia tajemnicy bankowej. - W taki sposób 10 oskarżonych objętych aktem oskarżenia doprowadziło do pokrzywdzenia 188 osób na łączną kwotę ponad 21 mln 765 tys. zł – powiedział Iwanicki.

Ludzkie dramaty i utrata oszczędności całego życia

Prokurator podkreślił, że w wielu przypadkach za tego rodzaju inwestycjami stały ludzkie dramaty i utrata oszczędności całego życia. - Obligacje GetBack SA oferowano często ludziom starszym i osobom, które były zainteresowane wyłącznie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy. W toku śledztwa ustalono, że przedstawiciele banku wbrew dobrze pojętemu interesowi klientów namawiali ich na zakup produktu finansowego w postaci obligacji, na który klienci, gdyby zostali poinformowani o ryzyku utraty własnych pieniędzy, nigdy by się nie zdecydowali – powiedział Iwanicki. Dodał, że analiza uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego dowodów doprowadziła prokuratorów do wniosku, że proceder oferowania i nabywania obligacji GetBack SA za pośrednictwem Idea Banku SA miał charakter masowy. - Śledztwo (...) obejmowało pracowników Idea Banku SA, którzy bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego prowadzili doradztwo inwestycyjne i w jego toku, stosując oszukańcze techniki sprzedażowe, oferowali i sprzedawali obligacje GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu, wprowadzając nabywców w błąd w przedmiocie bezpieczeństwa zainwestowanych pieniędzy – poinformował prok. Iwanicki. Obecny akt oskarżenia jest siódmym skierowanym do sądu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w śledztwie w sprawie afery GetBack. Oskarżonym grozi kara do 12 lat więzienia.