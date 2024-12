Polska trzecia od końca w UE

- Mimo to zakładamy, że rynek elektromobilności powróci na ścieżkę wzrostu w 2025 roku. Będzie to jednak przede wszystkim konsekwencja (unijnego) rozporządzenia 2019/631 nakładającego nowe cele emisyjne na koncerny motoryzacyjne – dodaje.

Apel o zmiany przepisów

W ciągu pierwszych 10 miesięcy b.r. uruchomiono ok. 930 szybkich punktów DC - ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2023. Łączna moc punktów ładowania wzrosła o prawie 1/3, do ok. 300 MW. PSNM podkreśla jednak, że odnotowany w tym roku rekord to wyłącznie zasługa branży, która stale zwiększa skalę inwestycji mimo braku odpowiedniego wsparcia systemowego ze strony administracji publicznej.