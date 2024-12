Opłata paliwowa w górę

Stawki opłaty paliwowej na 2025 rok, którą objęta jest benzyna, gaz i olej napędowy, wzrosną o ponad 3 procent - wynika z piątkowego obwieszczenia ministra infrastruktury. Wpływy z jej tytułu mają trafić na inwestycje drogowe i kolejowe, a także dopłaty do publicznej komunikacji autobusowej.

Środki trafią na transport i infrastrukturę

Zgodnie z ustawą, 76,9 proc. przychodów z opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 19,45 proc. do Funduszu Kolejowego, a 3,65 proc. - do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.