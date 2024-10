Od listopada więcej płatnych dróg

Zwiększenie sieci płatnych dróg o około 1,6 tysiąca kilometrów zakłada przyjęte przez rząd rozporządzenie - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, czyli ciężarówek i autobusów.

Obecnie opłaty są pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii.

Nowe odcinki objęte opłatami

"Sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 roku"

- Od tego czasu w Polsce oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg krajowych klasy A oraz dróg krajowych klasy S. Długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to około 1,6 tysiąca kilometrów. Obecnie opłaty są pobierane na około 3,6 tysiąca kilometrów dróg krajowych wszystkich kategorii - wyjaśniała Szumańska.