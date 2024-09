Różne warianty przebiegu "ekspresówki"

- Wykonawca przedstawi różne warianty przebiegu drogi. My w grudniu podpisaliśmy umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z wariantem przebiegów. Każdy z nich będzie omawiany, i co najważniejsze, każdy z nich może ulec zmianie i przeprojektowaniu tak, aby wszystko poszło w zgodzie z tymi, obok których ta droga ma przebiegać - dodał minister.

- Mamy gotową dokumentację i na jej podstawie zostanie określony model i wariant, w jakim powstanie przejazd kolejowy na ul. Warszawskiej, na wjeździe do Tomaszowa od strony drogi S8, od Lubochni i Rawy Mazowieckiej. Jutro w siedzibie PKP odbędzie się rada techniczna w sprawie ustalenia warunków przebudowy tego skrzyżowania, w której wezmą udział przedstawiciele PKP PLK, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wartość tej inwestycji, która zmieni przepustowość na przejeździe kolejowym w Tomaszowie, to 600 tys. zł - przekazał.

Minister infrastruktury przekazał także informację o rozstrzygnięciu przetargu na budowę parkingu przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim. Prace mają ruszyć wiosną, a latem parking za 1,3 mln zł ma być gotowy. - To 88 nowych miejsc dla tych, którzy chcą zostawić swój samochód przy stacji Tomaszów i dalej jechać koleją - wskazał.

Nowe inwestycje a rozwój regionu

Zdaniem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko zapowiadane inwestycje, zwłaszcza budowa nowej drogi S12, to kamienie milowe, przyczyniające się do rozwoju regionu. - Droga łącząca Łódź Południe i Kozenin wyprowadzi ruch ciężkich pojazdów z Tomaszowa, a wiemy, że miasto boryka się z tym problemem niemalże od zawsze. Ale to też będzie wiązało się z uzbrojeniem naszego miasta i regionu w nowe tereny inwestycyjne - zaznaczył.