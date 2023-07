Nietrzeźwi kierowcy na polskich drogach. Policja pokazuje dane

czytaj dalej

Pan nie potrafi go odczytać? No to musi pan jeszcze iść do nauczania początkowego. Kaligrafia - w ten sposób wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka odpowiedział reporterowi TVN24 na pytanie o oświadczenie majątkowe Beaty Szydło. Z dokumentu jednak niewiele można się dowiedzieć. - To jest tak napisane, żeby nikt przypadkiem nie odczytał - stwierdziła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.