- Problem dla nas polega na tym, że autentycznie skończyły się pieniądze w funduszu NFOŚ, który jest na to przeznaczony i nie mamy innego źródła, tylko KPO. A żeby uruchomić KPO, potrzebujemy skonsultować się z Komisją i to jest konsultacja, która wynika tylko i wyłącznie z komponentu pomocy publicznej - powiedział dziennikarzom Bolesta.

Chodzi o to, że Mój elektryk dostał od KE potwierdzenie, że jest programem powszechnym i nie zawiera elementu pomocy publicznej. - Teraz my chcemy dołożyć leasingowy komponent dla ludności, leasing społeczny (gdzie dopłata od państwa obniża koszt raty leasingowej). Chcemy też poprawić warunki i musimy to uzgodnić z Komisją Europejską - dodał. Zauważył, że gdyby KE uznała to za zmianę warunków i pomoc publiczną, Polska musiały przechodzić przez pełną notyfikację.