Zmiany w mandatach. Strażnicy zyskali nowe uprawnienia

Strażnicy miejscy i gminni od poniedziałku mają nowe uprawnienia do nakładania mandatów za wykroczenia popełniane przez kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO). To efekt przepisów, które weszły w życie w maju tego roku .

Hulajnoga elektryczna - przepisy

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.