Duży wzrost liczby samochodów elektrycznych. Ale wciąż po polskich drogach jeździ ich zaledwie 30 tysięcy

Według Licznika, w dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 11 tys. 771 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 294 tys. 901. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 619 szt. Od stycznia do września 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 187 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy zarejestrowano 116 takich autobusów, oznacza to wzrost o 61 proc. rok do roku.