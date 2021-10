Zmiany w opłatach drogowych. Jest decyzja w sprawie kar dla kierowców

W początkowym okresie działania systemu e-TOLL Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie karać przewoźników. To efekt niedawnej interwencji w tej sprawie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. 30 września wygasła możliwość jednoczesnego korzystania z dotychczasowego systemu viaTOLL oraz nowego - e-TOLL.

Kilka dni temu Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw informowało, że Abramowicz zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej o przedłużenie okresu przejściowego w działaniach systemu viaTOLL oraz e-TOLL, by pomóc branży transportowej i przewozów pasażerskich. Od 1 października przewoźnicy mogą bowiem korzystać wyłącznie z systemu e-TOLL.

e-TOLL zastąpił system viaTOLL. KAS nie będzie karać przewoźników

W sobotę Biuro Rzecznika MŚP ogłosiło, że interwencja Adama Abramowicza odniosła skutek - Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie karać przewoźników w początkowym okresie działania systemu e-TOLL. Jak poinformowała w piśmie do Rzecznika MŚP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, które od 1 października będą przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz Służbę Celno-Skarbową, będą miały przede wszystkim charakter prewencyjny - ich "podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu".

E-TOLL zamiast viaTOLL. Pismo Adama Abramowicza

W piśmie z 29 września skierowanym do Magdaleny Rzeczkowskiej Adam Abramowicz zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL. Jak informowano wówczas, pozwoli to nie tylko na płynną migrację danych wielu użytkowników z dotychczasowego systemu viaTOLL, ale także zapewni służbom informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej więcej czasu na dostosowanie systemu e-TOLL do potrzeb przewoźników.