Z bazy zniknie siedem milionów samochodów

"Zgodnie z przepisami art. 17 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, co do zasady decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed 14 marca 2005 r. oraz dotyczące pojazdów, które przez okres 10 lat nie były ubezpieczane ani poddawane okresowym badaniom technicznym, o ile im podlegały, wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r." - wyjaśniło Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Co się zmieni po czyszczeniu CEPiK?

W Polsce obecnie na 1000 mieszkańców przypadają 703 auta, co czyni nas pod tym względem europejskim liderem. Za sprawą czyszczenia CEPiK ta pozycja ulegnie zmianie. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar po odliczeniu tzw. martwych dusz w Polsce przypadać będzie około 517 samochodów na 1000 mieszkańców. To sprawia, że w rankingu liczby aut na 1000 mieszkańców z pozycji europejskiego lidera spadniemy do środka tabeli.

Co istotne, zapomniane pojazdy w rzeczywistości nie znikną całkowicie z bazy CEPiK, a zyskają jedynie nowy status. Oznacza to, że każde auto, które zostanie, co do którego decyzja o rejestracji wygasła, może podlegać powtórnej rejestracji.