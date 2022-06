Nowa "psychologiczna granica" na stacjach paliw. "Lato może być naprawdę bardzo trudne"

Ceny benzyny dalej rosną. Na niektórych stacjach za popularną 95 trzeba płacić nawet ponad 8 złotych za litr. Zdaniem Dawida Czopka, zarządzającego w Funduszu Inwestycyjnym Polaris, jeśli przekroczymy poziom 8 złotych na większości stacji, to ceny mogą mocno przyspieszyć. - Wtedy na przykład zobaczymy 8,50 za litr - mówił ekspert rynku paliwowego we "Wstajesz i weekend" w TVN24.

Ceny paliw w Polsce

Dawid Czopek, zarządzający w Funduszu Inwestycyjnym Polaris, był pytany, czy "pęknie" 8 zł za litr. - Mam nadzieję, że nie. To jest trochę psychologiczna granica, gdzie właściciele stacji benzynowych, koncerny, które nimi zarządzają, mają pewien margines bezpieczeństwa. Z punktu widzenia psychologicznego zawsze lepiej zrobić cenę 7,99 niż 8,01, bo cena jest praktycznie taka sama natomiast nie ma tej ósemki, która straszy - powiedział ekspert rynku paliwowego.

Jak wskazał, jeżeli przekroczymy poziom 8 zł na większości stacji, to ceny mogą wyraźnie przyspieszyć. - Jeżeli trzeba będzie przeskoczyć przez ósemkę, to przez tę ósemkę bardzo szybko przeskoczymy, niestety tak jest. I wtedy na przykład zobaczymy 8,50 - stwierdził Czopek.

Tankowanie na wakacje

Ekspert był też pytany o prognozy na wakacje. - Bardzo wierzę w to i bardzo liczę na to - ale to jest w sferze wiary i nadziei niż w sferze twardych dowodów - że nie przekroczymy ceny 8 złotych za litr najpopularniejszej benzyny 95 - powiedział, przyznając jednocześnie, że "lato może być naprawdę bardzo trudne".