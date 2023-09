"Najdłuższe schody Europy" stają się autostradą. Przedostatni odcinek oddany do ruchu

Kierowcy mogą korzystać z nowej jezdni dawnego odcinka drogi krajowej numer 18 od Iłowej do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Jego długość przekracza 16 kilometrów. Trasa została dostosowana do parametrów autostrady.

Ze względu na betonowe płyty i kiepski stan nawierzchni południowa część drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) bywa nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy". Przebudowa została podzielona na cztery odcinki.

A18 od Iłowej do granicy województw

W czwartek oddano do użytku odcinek południowej jezdni A18 od Iłowej do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz jej ostatnie 600 metrów pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna, stanowiący dopełnienie początkowego odcinka autostrady o długości ponad 11 km, oddanego do użytku pod koniec lipca br. Tym samym zakończyła się przebudowa w województwie lubuskim.

"Głównym zadaniem wykonawcy, jak w przypadku pozostałych odcinków, było dostosowanie w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś" - czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad.

Oznacza to, że kierowcy mają do dyspozycji 50 km autostrady A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

PAP/Lech Muszyński

- Dzisiaj przedostatni odcinek tej drogi, za dwa tygodnie ostatni odcinek autostrady A18 zostanie przekazany kierowcom do użytkowania i będziemy mogli powiedzieć, że kolejny odcinek, że kolejna droga z sieci dróg w Polsce została zrealizowana - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który wziął udział w uroczystości związanej z oddaniem odcinka do użytku.

Jak zauważył, tym samym znikają słynne "najdłuższe schody Europy". - Kierowcy wjeżdżający do Polski musieli borykać się z jazdą drogą złożoną z betonowych przedwojennych płyt. Dzisiaj A18 nabrała nowej jakości i jest już drogą bezpieczną i komfortową - zapewnił szef MI.

W połowie października br. ma zostać oddany do dyspozycji kierowców ostatni z modernizowanych fragmentów A18 - do węzła Golnice (województwo dolnośląskie) i wówczas kierowcy będą mogli korzystać z pełnych 70 km zmodernizowanej arterii komunikacyjnej.

A18 w lubuskiem zakończona GDDKiA

Drugi etap budowy autostrady

Przebudowa jezdni południowej DK18, na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady.

W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniu międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes