"Krajówka" zmienia się w autostradę. "Historyczny moment" na A1

- To historyczny moment. Pierwszy z czterech odcinków budowanej w województwie łódzkim autostrady A1 ma już nowy odcinek betonowej jezdni o długości 4,8 kilometra, który został właśnie oddany do dyspozycji kierowców - ogłosił podczas briefingu rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

A1 Radomsko - mosty na Warcie

Na nowej jezdni, podobnie jak dotychczas, obowiązuje układ 2+1, co oznacza dwa pasy ruchu w kierunku Częstochowy i jeden w stronę Łodzi. "Jest to konieczne, aby zakończyć przy nowej jedni takie prace jak: odwodnienie, ekrany, czy bariery. Wówczas będzie możliwe wprowadzenie ruchu w układzie 2+2. Powinno to nastąpić na przełomie roku" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Pięć odcinków

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.