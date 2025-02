Część emerytów otrzyma wyższe świadczenie. ZUS rozesłał wnioski

ZUS wraz z PIT-em wysyła do emerytów i rencistów wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tysięcy złotych, czyli formularz EPD-21. "Coraz więcej klientów składa go w ZUS - również ci, dla których nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie" - przekazał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Wniosek EPD-21 może być nieopłacalny

Jeżeli taki emeryt lub rencista złoży w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek ze świadczeń, to po zakończeniu roku w rozliczeniu z urzędem skarbowym może powstać niedopłata podatku. "I to niekiedy spora. Raz złożony wniosek EPD-21 będzie obowiązywał także w kolejnych latach, aż do czasu, gdy świadczeniobiorca go nie wycofa lub złoży inny wniosek podatkowy. Klient zawsze sam podejmuje decyzję co do wniosku, ale w tej sytuacji warto, by rozważył pozostanie przy pobieraniu zaliczek podatkowych przez ZUS" - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.