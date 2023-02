Emeryci dorabiają na potęgę. Ministerstwo podaje dane

Liczba emerytów świadczących pracę według stanu na koniec października 2022 roku wyniosła niemal 816 tysięcy - wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ocenie wiceszefa tego resortu Stanisława Szweda "ważne jest wprowadzanie nowych zachęt do przedłużania aktywności zawodowej dla tych osób, które chcą i mogą ją kontynuować".

Urszula Pasławska z PSL skierowała interpelację do minister rodziny i polityki społecznej w sprawie udostępnienia danych dotyczących emerytów świadczących pracę w 2022 roku. Posłanka zwróciła uwagę, że w grudniu 2020 roku pracowało 776,6 tys. emerytów, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. Dla porównania jeszcze na koniec 2016 roku było to poniżej 600 tys.

Pracujący emeryci 2022

Ustawowy wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Jak poinformował Szwed, liczba osób z ustalonym prawem do emerytury według stanu na październik 2022 roku podlegających:

W których branżach pracują emeryci?

Wiceszef MRiPS poinformował dodatkowo, że średni wiek osób z ustalonym prawem do emerytury podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pracy zarobkowej, według stanu na grudzień 2021 roku, wynosił 66,9 lat. W grudniu 2021 roku kobiety stanowiły 57,5 proc. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pracy zarobkowej.

Wśród osób z ustalonym prawem do emerytury, podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pracy zarobkowej, według stanu na grudzień 2021 roku największy odsetek dotyczył osób pracujących w sekcjach: PKD Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,7 proc.) oraz PKD P - Edukacja (odsetek 8,8 proc.).

Stanisław Szwed zastrzegł, że "pełne dane za 2022 r. dotyczące osób z ustalonym prawem do emerytury podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dostępne będą w późniejszym terminie".

"Ważne jest wprowadzanie nowych zachęt do przedłużania aktywności zawodowej"

Podkreślił przy tym, że "ważne jest wprowadzanie nowych zachęt do przedłużania aktywności zawodowej dla tych osób, które chcą i mogą ją kontynuować". "Stąd też podejmowanych jest szereg rozwiązań na rzecz zatrudniania osób starszych. Wypracowywane są też metody, które wpłyną na aktywizację niewykorzystanych dotąd zasobów ludzkich. Dotyczy to zarówno możliwości pracy z jednoczesnym pobieraniem emerytury, co jest korzystne zwłaszcza dla osób kontynuujących pracę na część etatu, jak i zachęt dla przedłużania momentu przejścia na emeryturę" - dodał Stanisław Szwed.