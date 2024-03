"Nie mamy czasu na miłość". Ministra o planach skrócenia tygodnia pracy

Czterodniowy tydzień pracy

- Niezwłocznie przystąpiliśmy do prac analitycznych, badawczych. Chcemy przyglądać się naturalnym eksperymentom, pilotażom, które przeprowadzają polskie firmy. Patrzymy też na inne państwa, na ich doświadczenia. Niemcy wprowadzili pilotaże skróconego tygodnia pracy, Hiszpania to samo. Argumenty, które podnoszę te państwa i efekty tych pilotaży wskazują jasno, że bardziej wypoczęty pracownik, to często bardziej efektywny pracownik - przekonywała ministra. Zapewniła, że rozumie obawy przedsiębiorców przed tą zmianą. - Co to im da? Czy to przyniesie większe koszty czy większe zyski? Sugerowałabym, że może przyniesie im lepiej pracujących, produktywnych pracowników - przekazała Dziemianowicz- Bąk.