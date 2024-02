Będzie można ignorować telefony od szefa po godzinach pracy. Australia zapowiada nowe przepisy

Projekt nowelizacji ustawy o godziwej pracy, nazywany również "prawem do odcięcia się" (ang. right to disconnect), ma zostać przedstawiony w australijskim parlamencie jeszcze w tym tygodniu. Jest on częścią szeregu zmian w przepisach dotyczących stosunku pracy zaproponowanych przez australijski rząd federalny w ramach ustawy, która według rządu ma chronić prawa pracowników i pomóc w przywróceniu równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.