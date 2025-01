33. Finał WOŚP. Siostra Małgorzata Chmielewska: nie można niszczyć dobra 

To poczucie solidarności i poczucie współodpowiedzialności za nasz kraj, za nasze życie jest niesamowite - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty "Chleb Życia", odnosząc się do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ocenie psycholożki i socjolożki Joanny Heidtman, oprócz pomagania WOŚP to wielkie święto, kiedy "ludzie czują wspólnotę".

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Czy pomiędzy organizacjami charytatywnymi, które dzięki darczyńcom mogą pomagać, istnieje rywalizacja? - Niestety, czasami rywalizacja jest, ale być jej nie powinno. To, co nas wszystkich łączy to chęć przemiany tego świata, chęć jego poprawy - mówiła w "Faktach po Faktach" siostra Małgorzata Chmielewska.

Jak stwierdziła, powinna być "bardzo głęboka współpraca, życzliwość i wzajemne wspieranie się". - Wszyscy staramy się polepszyć ten świat i oczywiście WOŚP to robi na swój sposób - wyjaśniła.

Siostra Chmielewska: próba zniszczenia tego jest jakimś świństwem

- Myślę, że to co udało się zbudować Jurkowi (Owsiakowi - red.) - a za nim stoi przecież mnóstwo ludzi, cały sztab Orkiestry i tysiące wolontariuszy, tysiące ludzi dobrej woli - to poczucie solidarności i poczucie współodpowiedzialności za nasz kraj, za nasze życie jest niesamowite - oceniła w "Faktach po Faktach" siostra Chmielewska.

W jej ocenie WOŚP łączy ludzi o bardzo różnych poglądach i próba zniszczenia tego "jest jakimś świństwem". - Nie można niszczyć dobra - podkreśliła.

Siostra Chmielewska zauważyła, że Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak zmienili ten dzień w wielkie święto. - Tak naprawdę jesteśmy trochę społeczeństwem smutasów. I cała ta jednocząca otoczka radości i święta jest niezwykle ważna - oceniła.

Heidtman: Owsiak od początku tak to skonstruował

Po co ludziom jest potrzebna Orkiestra? - My chcemy pomagać, trochę tak jesteśmy skonstruowani, że pomimo że też są w nas instynkty zadbania o siebie i zagrabienia troszkę w swoją stronę, to generalnie czujemy się dobrze, dzieląc się - podkreśliła psycholożka i socjolożka Joanna Heidtman

Zwróciła uwagę, że oprócz pomagania to jest wielkie święto, kiedy "ludzie czują wspólnotę".

- Tu jest w ogóle bardzo dużo elementu zabawy. Owsiak od początku tak to skonstruował, żeby temu towarzyszyła i muzyka, i zabawa, żeby ludzie poczuli, że pomaganie jest dobre, nie tylko w sensie wartości, ale że też jest przyjemne, że jest też fajne, że można się tym dzielić - oceniła.

