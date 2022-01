Skazany za zabójstwo lektorki Kajetan P. znów stanie przed sądem

Przypomnijmy: 26 stycznia 2021 roku został ogłoszony wyrok. Kajetan P. został skazany na dożywocie za to, że "zabił lektorkę języka włoskiego Katarzynę J. w ten sposób, że zadał jej dwa ciosy nożem, powodując zgon, a następnie dokonał oddzielenia głowy od tułowia, przewiózł jej ciało do swojego mieszkania i podpalił je". Dodatkowo skazano go na rok więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji na pokładzie samolotu, którym był transportowany do Polski po zatrzymaniu na Malcie. Sąd postanowił połączyć obie kary i wymierzył oskarżonemu dożywocie. Dodatkowo Kajetan P. będzie musiał zapłacić po 75 tysięcy złotych nawiązki dla ojca i matki zamordowanej.