Na ratunek budynkowi dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. Chcą też odnowić wagon wąskotorówki

Dzielnica przymierza się do remontu dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. Ogłoszono właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Historia budynku zaczęła się 1926 roku, przetrwał II wojnę światową, w latach 70. zamienił się w placówkę Poczty Polskiej. Od 2016 jest opustoszały i niszczeje.

Dawny dworzec Kolei Wilanowskiej przy Kostki Potockiego 31, nieopodal pałacu, straszy wyglądem. Niegdysiejsza wizytówka Wilanowa to dziś zapuszczony budynek z opadającym tynkiem i grzybem na ścianach. W 2016 roku zabytkowy gmach opuściła Poczta Polska, od tego czasu nie ma gospodarza i niszczeje.

Pojawiła się jednak perspektywa na ratunek. Dzielnica Wilanów rozpisała przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku na cele kulturalne. Na razie nie doprecyzowane, jakie konkretnie, ale - jak zapewniono nas w urzędzie - nie będą to cele komercyjne.

Mają wagon wąskotorówki

W 2021 roku mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wpisał budynek do rejestru zabytków. Nakłada to więc na potencjalnego wykonawcę obowiązek dostosowania się do wytycznych konserwatorskich.