Słynna falenicka sosna została pomnikiem przyrody

Słynna sosna falenicka stała się pomnikiem przyrody, o co zabiegał zarówno stołeczny jak i dzielnicowy ratusz oraz okoliczni mieszkańcy. Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę, która ustanawia sosnę falenicką pomnikiem przyrody. Za głosowało 52 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Jeden z symboli

Charakterystycznie wygięta nad ulicą sosna jest jednym z symboli dzielnicy Wawer. Pochylającemu się nad jezdnią drzewu wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a urzędnicy Biura Ochrony Środowiska rozpoczęli działania, by została pomnikiem przyrody. W czwartek na sesji warszawscy radni zadecydowali o objęciu jej ochroną.

Projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w kwietniu tego roku. RDOŚ odmówił jednak uzgodnienia, na co prezydent Warszawy złożył zażalenie. W połowie października Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w całości uchylił wcześniejsze postanowienie RDOŚ i otworzył drogę do tego, aby sosna otrzymała status pomnika przyrody.