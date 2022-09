Wypadek w Nadarzynie. Najpierw wjechał w tył jednego auta, później czołowo zderzył się z kolejnym

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w Nadarzynie. Zderzyły się łącznie trzy auta, a dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jeden z kierowców był nietrzeźwy, są utrudnienia w ruchu.

Potwierdziła to policja. - Do zdarzenia doszło około godziny 13.20. Pojazd marki Fiat poruszał się ulicą Pruszkowską, jadąc z Nadarzyna w kierunku Strzeniówki. Nie dostosował prędkości i uderzył w tył nissana. Następnie zjechał na przeciwległy pas, uderzając czołowo w pojazd marki Skoda - przekazała nam po godzinie 14 Karolina Kańka, rzeczniczka pruszkowskiej policji.

Policjantka dodała, że osobom podróżującym nissanem nic się nie stało. - Do szpitala został zabrany kierujący ze skody i jedna osoba z fiata. Nie znamy stanu trzeźwości tych osób, ponieważ policjanci przyjechali na miejsce w momencie, kiedy karetki pogotowia zabrały już poszkodowanych do szpitala. Będzie od nich pobierana krew na zawartość alkoholu - podsumowała Kańka. Wskazała też, że utrudnienia na ulicy Pruszkowskiej, na wysokości Akacjowej, mogą potrwać do około godziny 16.