"Degradują i zaniżają wynagrodzenia". Protest pielęgniarek i położnych przed Sejmem

"Ustawa nadaje się do kosza"

- Jedziemy do Warszawy, żeby pokazać Ministerstwu Zdrowia, że ustawa, którą wprowadzili, tak naprawdę nadaje się do kosza - powiedziała przed protestem Agata Kaczmarczyk, przewodnicząca regionu Małopolska OZZPIP. I dodała: - Pracodawcy degradują pielęgniarki, zaniżają wynagrodzenia, przygotowują wypowiedzenia zmieniające. A różnice między wynagrodzeniem pielęgniarki z dużym doświadczeniem po liceum medycznym, a młodej osoby, która ma te najwyższe kwalifikacje, dochodzi nawet do trzech tysięcy.

Kaczmarczyk zaznaczyła, że pielęgniarki przygotowały obywatelski projekt ustawy. Zebrały pod nim więcej niż 100 tysięcy wymaganych podpisów. - Jedziemy dzisiaj po to, żeby Ministerstwo Zdrowia zobaczyło, czego domagają się pielęgniarki. Bo Oczywiście, my rozmawiamy już z Ministerstwem Zdrowia od dłuższego czasu. No, ale jak widać mamy maj, do lipca niedaleko, a sytuacja się pogarsza - oceniła.