W weekend remont torowiska na rondzie Daszyńskiego

W weekend, 25-26 listopada, w związku z remontem torowiska na rondzie Daszyńskiego, wyłączony będzie ruch tramwajowy na odcinku od alei Solidarności do placu Zawiszy. Inaczej pojadą także kierowcy.

Kierowcy nie przejadą od Kasprzaka w stronę alei Jana Pawła II. Dostępne będą trzy pasy do skrętu w prawo, w kierunku placu Zawiszy. Z ulicy Towarowej, od Grzybowskiej, nie będzie można skręcić na rondzie w lewo w ulicę Prostą.

Objazd poprowadzi Towarową do zawrotki pomiędzy ulicą Srebrną a Alejami Jerozolimskimi.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

Tramwaje nie będą jeździły ulicami Okopową i Towarową od alei "Solidarności" do placu Zawiszy.

Trasa "jedynki" zostanie skrócona do Zajezdni Wola, czyli tramwaje będą jeździły między Annopolem a ulicą Skierniewicką. Tramwaje linii 22 będą kursowały między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, a 24 na trasie Gocławek – Banacha. Uruchomione zostaną dwie linie zastępcze – tramwajowa 71 i autobusowa Z-2. Zastępcze tramwaje pojadą z Annopola na Nowe Bemowo przez most Gdański, Okopową, aleją "Solidarności" i Młynarską, a autobusy z placu Narutowicza do skrzyżowania ulicy Okopowej z aleją "Solidarności" ulicami Grójecką i Towarową. Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii 105, 178, 191, 255 N45 i N95, a kursowanie 255 będzie zawieszone.