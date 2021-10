Policja zatrzymała auto na S8. Jechali nim "obywatele Iraku, Syrii, Jemenu i kierowca z Tadżykistanu"

Na trasie S8 policja zatrzymała samochód, którym podróżowało kilka osób. Na miejscu pojawiła się straż graniczna. - To łącznie sześć osób, wśród nich są prawdopodobnie obywatele Syrii, Iraku, Jemenu i Tadżykistanu - przekazała rzeczniczka nadwiślańskiego oddziału formacji.

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl, potwierdziła je straż graniczna. - Policja zatrzymała samochód na naszą prośbę, jesteśmy na miejscu. Prawdopodobnie osoby te będą przewiezione do placówki straży granicznej w Warszawie. Będzie wszczęte postępowanie administracyjne - przekazała nam rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dagmara Bielec-Janas.

Chwilę później podała więcej szczegółów. - Zatrzymanych jest pięć osób, plus kierowca. Wszyscy to dorosłe osoby, w tym jedna kobieta. Wśród cudzoziemców prawdopodobnie są obywatele Iraku, Syrii i Jemenu, kierowca to obywatel Tadżykistanu - przekazała rzeczniczka, ale zastrzegła, że informacje są wstępne, będą weryfikowane.