Drogowcy przebudowują azyle dla pieszych na Conrada

Przebudowa na przejściach dla pieszych na ulicy Conrada przy numerach 10 i 14, to jeden z projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Będzie bezpieczniej

Azyle są przebudowywane, by poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Istniejące do tej pory były zbyt wąskie, co nie zapewniało komfortowego przejścia na drugą stronę jezdni. Azyle zostaną więc poszerzone, a geometria jezdni zmieniona.