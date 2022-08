Ranna pustułka nie mogła odlecieć

Trafiła do azylu

Pomimo braku współpracy, po kilkunastu minutach ranny ptak został jednak odłowiony. Strażnicy umieścili go bezpiecznie w transporterze i przewieźli do Ptasiego Azylu w stołecznym ogrodzie zoologicznym, gdzie zajmą się nim specjaliści.

Rodzina sokołowatych

Pod ścisłą ochroną

Polska nazwa ptaka wywodzi się od rosyjskiego "pustoj", co oznacza "głupi". Tak negatywne określenie nadali jej jednak sokolnicy, którzy nie mogli wyszkolić tego gatunku do polowania na ptaki. Uważali zatem, że brakuje mu zdolności niezbędnych do nauki nowych umiejętności. Wynika to jednak głównie ze sposobu latania oraz taktyki chwytania ofiar. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.