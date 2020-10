Lekarze z kozienickiego szpitala chorzy na COVID-19. Oddział zakaźny został ewakuowany

Dwóch pacjentów z koronawirusem pozostało w izolacji na OIOM-ie w kozienickim szpitalu. Resztę chorych, których stan zdrowia na to pozwalał, wypisano do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej.

Zakażony ordynator chirurgii

- Będziemy się starali wznowić działalność oddziału zakaźnego, najszybciej jak się tylko da. Może uda się to zrobić nawet od poniedziałku – powiedział dyrektor lecznicy. Dodał, że zgłaszają się do niego lekarze z innych oddziałów, a także z placówek medycznych z regionu radomskiego i deklarują swoje wsparcia do czasu aż lekarze chorób zakaźnych nie wrócą do pracy.