Dziewięć już działało, 15 było przygotowanych do rozstawienia

Jak poinformował w czwartek oficer prasowy podlaskiej KAS podkom. Maciej Czarnecki, funkcjonariusze skontrolowali lokal znajdujący się w jednym z pasaży handlowych w Płońsku. Przed miesiącem również zlikwidowali tam salon z nielegalnymi automatami do gier hazardowych.

Podczas kontroli lokalu wyposażonego w monitoring - służący do selekcji wchodzących klientów - KAS zabezpieczyła dziewięć nielegalnych automatów do gier hazardowych. - Mundurowi zabezpieczyli również piętnaście kolejnych automatów przygotowanych do rozstawienia. Część z nich znajdowała się w samochodzie dostawczym zaparkowanym przy lokalu - dodał Czarnecki.