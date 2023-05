Policjanci zaatakowani siekierą. Zarzuty i areszt 

Zdarzenie miało miejsce we wtorek po południu. Policjanci zabezpieczali finał Pucharu Polski. Jak informowała stołeczna policja na moście Poniatowskiego zatrzymano do kontroli drogowej kierowcę. W pewnym momencie zaatakował on patrol siekierą. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i zbadali alkomatem. Był trzeźwy. Policja czeka na wyniki badań na obecność narkotyków.