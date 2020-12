Miał być gotowy we wrześniu, pierwsi pacjenci trafią tu w lutym. Szpital Południowy powstaje "w szalonym tempie"

Pierwsi pacjenci pojawią w Szpitalu Południowym w połowie lutego, a nie we wrześniu, jak pierwotnie planowaliśmy - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Prace musiały przyspieszyć, bo placówka będzie kolejnym tymczasowym szpitalem dla zakażonych koronawirusem.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł ogłosił pod koniec listopada, że powstający na Ursynowie Szpital Południowy ma zostać kolejną placówką tymczasową do leczenia chorych na COVID-19. Jak z kolei przypomniała na czwartkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, według pierwotnych planów szpital miał być ukończony na koniec marca. Zakończenie inwestycji nie oznaczałoby jednak jej natychmiastowego otwarcia, bo konieczne są jeszcze odbiory i wyposażanie. Pierwsi pacjenci w nowej placówce na Ursynowie mieli pojawić się we wrześniu 2021 roku.

"To bardzo duże, żeby nie powiedzieć, tytaniczne wyzwanie"

Poinformowała również, że ratusz odwołał się decyzji wojewody dotyczącej daty oddania placówki do użytku.

- Od początku mówiliśmy o bardzo wyśrubowanych terminach i nigdy nie padały daty 22 czy 23 stycznia. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Odwołaliśmy się od tych decyzji i mam nadzieję, że uzasadnienie przekonana pana ministra (zdrowia, w jego imieniu działa wojewoda - red.) i do nowych decyzji zostaną wpisane daty zgodnie z przyjętym harmonogramem uzgodnionym podczas rozmów w wykonawcą i finalnie przesłanych do pana wojewody - dodała wiceprezydent.