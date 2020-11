Blokada mostu, zadyma przed MEN, zatrzymania. Protestujący idą przed komisariat przy Wilczej

Komenda Stołeczna Policji podała na Twitterze, że pomocy lekarskiej wymaga osoba, która przykleiła sobie dłoń szybkoschnącym klejem do bramy wejściowej Ministerstwa Edukacji Naukowej. Rzecznik Sylwester Marczak przekonuje równocześnie, że policyjne auto nie potrąciło jednej z protestujących. - Nie mogę potwierdzić, że mamy do czynienia z kolizją. Doszło do uszkodzenia radiowozu – mówi.