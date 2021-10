Ratusz odwołał miejskiego sylwestra. Powodem wzrost liczby zakażeń koronawirusem

- Zdecydowaliśmy się odwołać w tym roku miejską zabawę. W żywiołowych okolicznościach, z jakimi mam do czynienia podczas imprezy sylwestrowej, bardzo trudno jest zadbać o obostrzenia covidowe. Czwarta fala epidemii mocno się nakręca, co widzimy w miejskich szpitalach – powiedziała rzeczniczka ratusza. – Szczyt zakażeń jeszcze przed nami, dlatego znowu musimy odpuścić sobie duże wydarzenia wspólne. W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców nie możemy tworzyć okazji do takich radosnych spotkań – dodała Beuth-Lutyk.