Rachunek za prąd wzrośnie o 280 procent. Warszawa ma plan, jak zaoszczędzić na zużyciu

Fotowoltaika i LED-y

Inwestycje w oszczędność

Miasto chce realizować konkretne inwestycje, które pozwolą na oszczędności. Chce m.in. budować huby energetyczno-wodorowe dla miejskiego transportu, zmodernizować około 700 węzłów ciepłowniczych należących do miasta, wdrożyć systemy zarządzania energią w miejskich budynkach, termomodernizować obiekty a także montować kolejne panele fotowoltaiczne na dachach miejskich budynków oświatowych. Ratusz chce też wspierać wodór w polityce transportowej miasta. "Do 2030 r. nawet do 25 proc. floty warszawskiego MZA miałyby stanowić autobusy wodorowe. Do tego czasu ma powstać również cała towarzysząca infrastruktura" - przekazał ratusz.

Trzaskowski: wprowadzamy plan oszczędności w miejskich jednostkach

- wyłączenie oświetlenia zewnętrznego budynków jednostek ratusza i urzędów dzielnicowych (w uzasadnionych przypadkach ograniczenie go do niezbędnego minimum i najpóźniej do godz. 22), - weekendowe ograniczenie zużycia energii w budynkach administracyjnych oraz ciepła do niezbędnego minimum włączenie ogrzewania budynków administracyjnych, dopiero gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 12 stopni Celsjusza, - ograniczenie optymalnej temperatury budynków administracyjnych do 19 stopni Celsjusza (tam gdzie funkcjonują systemy BMS, czyli centralny system zarządzania budynkiem), - zobowiązanie administratorów budynków czy ochrony do kontroli zużycia energii po godzinach pracy urzędu, - wyłączenie wszystkich zbędnych odbiorników energii w budynkach administracyjnych (np. wewnętrznych ekranów informacyjnych, wewnętrznych podświetleń w budynkach itd.), - ograniczenie liczby urządzeń AGD w budynkach administracyjnych (np. czajniki elektryczne czy ekspresy do kawy dla pracowników dostępne tylko w pomieszczeniach socjalnych), - opracowanie podręcznika dot. oszczędnego gospodarowania energią w budynkach i przeprowadzenie warsztatów w tym zakresie ze wszystkimi administratorami budynków miejskich (również w dzielnicach).