Rolnicy i politycy PiS idą przed Sejm

Górnicy jako ochrona marszu

Przed godziną 12 gromadzący się na placu Zamkowym tłum obserwował Paweł Łukasik, reporter TVN24. – Plac Zamkowy jest wypełniony związkowcami NSZZ "Solidarność" oraz "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Są też górnicy, którzy mają być czymś w rodzaju ochrony tej manifestacji, a to w nawiązaniu do tego, co działo się dwa miesiące temu, w marcu. Kiedy demonstrowali rolnicy doszło do starć z policją, o co strona związkowa oskarżała policjantów, mówiąc o prowokacji – przypomniał Łukasik.