Rolnicy, związkowcy i politycy PiS przeszli ulicami stolicy

Zakończył się protest rolników i związkowców, którzy przemaszerowali warszawskimi ulicami, by wyrazić sprzeciw przeciwko zapisom Zielonego Ładu. Po godzinie 14 uczestnicy dotarli przed Sejm. Godzinę później przedstawicieli protestujących przyjął w Sejmie marszałek Szymon Hołownia. Jak mówił, spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze. Po 16 organizatorzy zakończyli protest.

W piątek po godz. 12 z placu Zamkowego w Warszawie ruszyła organizowana przez NSZZ "Solidarność" manifestacja przeciwko Zielonemu Ładowi. W jej trakcie związkowcy mają zbierać podpisy pod petycją o referendum w tej sprawie.

Manifestacja odbyła się pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem", a jej organizatorami są NSZZ "Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Protestujący mają ze sobą polskie flagi i transparenty: "Precz z Zielonym Ładem", "Niech Bruksela żre robaki, my wolimy schabowego i ziemniaki". Sadownicy z Grójca wieźli kilkumetrową figurę śmierci z kosą. Zobaczyć można było też hasła: "Wszyscy jesteśmy rolnikami", "Tak dla CPK".

Protest rolników w Warszawie Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP Protest rolników w Warszawie | PAP

Wśród uczestników marszu pojawili się także politycy Prawa i Sprawiedliwości, z liderem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim na czele. Kaczyński zaznaczył wcześniej, że politycy PiS w proteście będą uczestniczyć nie jako formacja polityczna, a jako obywatele. Na manifestację przyszedł też poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Pojawił się też europoseł Patryk Jaki z PiS. Uczestnicy protestu robili sobie z nim zdjęcia.

Patryk Jaki na proteście rolników PAP

Kaczyński mówił na proteście, że "to oczywiste", że jego ugrupowanie jest przeciwko "Zielonemu Ładowi" i "tym wszystkim planowanym w Unii Europejskiej zmianom". Według niego, wprowadzenie ich doprowadziłoby do "bardzo dużego obniżenia stopy życiowej". - Utraty w tej chwili naszych naprawdę realnych szans na szybki pościg za tymi najbardziej rozwiniętymi krajami Europy. Tutaj CPK jest dobrym przykładem - zaznaczył. - I wreszcie to jest groźba utraty niepodległości dla ludzi, wielu pokoleń, w tym mojego - dodał.

Zdaniem prezesa PiS, Polska "musi mieć własne państwo", a nie ma być "terenem zamieszkiwania Polaków zarządzanym z zewnątrz".

Jarosław Kaczyński na proteście rolników TVN24

Na marszu obecni byli też m.in. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Beata Szydło czy Jacek Kurski.

Rozwiń

Wśród uczestników wyróżniali się związkowcy ze śląskiej Solidarności. Byli też przedstawiciele "S" kolejarzy i "S" Poczty Polskiej, a także "S" z Podkarpacia.

Uczestnicy protestu szli przed Sejm ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej.

Jak relacjonowała kilka minut po godzinie 13 Marta Abramczyk, czoło marszu dotarło w rejon ulicy Jasnej, gdzie znajdują się biura Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda podał, że tam na ręce przedstawiciela KE została złożona petycja przygotowana przez protestujących związkowców.

Kilka minut po 14 czoło marszu dotarło na plac Trzech Krzyży.

Spokojne spotkanie z marszałkiem Sejmu

Po przemarszu delegacja związkowców spotkała się po godzinie 15 z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Rolnicy u marszałka Sejmu Szymona Hołowni TVN24

- Rozmawialiśmy o obronie cywilnej, o kwestiach związanych z napływem produktów rolnych ze Wschodu do Polski. Rozmawialiśmy o legislacji, która w Sejmie jest, o projekcie emerytur stażowych, który komisjach. Rozmawialiśmy o pomyśle panów na referendum. Tu, jak już powiedzieli, zaczęli działania, które skończą się z tym, że prawdopodobnie tym, że wniosek o referendum do Sejmu trafi - mówił po spotkaniu Hołownia.

Dodał, że atmosfera spotkania była spokojna, a dostarczona petycja zostanie rozpatrzona, jeśli spełni wszystkie wymogi formalne.

Szef "Solidarności" o spotkaniu i proteście

Po zakończeniu tego spotkania szef "Solidarności" Piotr Duda ocenił, że było "to spotkanie na ogólnikach". Relacjonował, że marszałkowi przekazano petycję, którą - jak zapowiedział Hołownia - przekaże każdemu parlamentarzyście, by się z nią zapoznali. - (Hołownia) powiedział, że jeżeli będzie spełniona procedura, to bez zbędnej zwłoki się tym zajmą, czyli najbliższe posiedzenia Sejmu, jeżeli zostaną te podpisy złożone będzie debata i będzie decyzja Sejmu - powiedział Piotr Duda.

Wcześniej Duda mówił zebranym, że zebrano ponad 150 tys. podpisów pod petycją.

Szef NSZZ "Solidarność" dodał, że marszałek jest zainteresowany kwestią zmiany ustawy o referendach.

- Oczywiście powiedziałem panu marszałkowi, że sprawy Zielonego Ładu nie odpuścimy, że dla mnie i dla wszystkich protestujących na zewnątrz sprawa jest jasna - w tym kształcie Zielony Ład do kosza. Precz z Zielonym Ładem - oświadczył.

Piotr Duda dziękował też uczestnikom piątkowej manifestacji, a także służbom porządkowym, medycznym oraz policji.

Krytykował jednocześnie miejskich urzędników. - Kompletnie nie spisali się urzędnicy miasta Warszawy. Nawet nie chcieli nam Toi Toi wystawić - powiedział.

Górnicy jako ochrona marszu

Przed godziną 12 gromadzący się na placu Zamkowym tłum obserwował Paweł Łukasik, reporter TVN24. – Plac Zamkowy jest wypełniony związkowcami NSZZ "Solidarność" oraz "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Są też górnicy, którzy mają być czymś w rodzaju ochrony tej manifestacji, a to w nawiązaniu do tego, co działo się dwa miesiące temu, w marcu. Kiedy demonstrowali rolnicy, doszło do starć z policją, o co strona związkowa oskarżała policjantów, mówiąc o prowokacji – przypomniał Łukasik.

W piątek przed południem w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie, w którym mówił o Zielonym Ładzie

- Zielony Ład to szaleństwo klimatyczne. Przeciwko rolnictwu i przeciwko wszystkim, poza tymi najbogatszymi - mówił Kaczyński. Podkreślał też, że PiS wspiera piątkowy protest rolników w Warszawie.

Zbieranie podpisów

Barbara Michałowska z biura komunikacji NSZZ "Solidarność" mówiła w czwartek, że związek nie spodziewa się, aby jedna manifestacja przyniosła oczekiwany efekt, dlatego planuje dalsze kroki. - Jednym z nich jest zbieranie podpisów pod wnioskiem o rozpisanie ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu – poinformowała przedstawicielka Solidarności. Jak powiedziała, Solidarności zależy, aby "obywatele dowiedzieli się o wszystkich okolicznościach wprowadzonych rozwiązań i sami zdecydowali, czy im odpowiadają".

Początek zbierania podpisów zaplanowano na piątek, podczas manifestacji - poinformowała.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

O zakończeniu utrudnień i przywracaniu organizacji ruchu poinformował po godzinie 17 Zarząd Transportu Miejskiego.

"Organizator zakończył zgromadzenie i rozpoczął się odpływ jego uczestników. To jednak nie kończy pracy policjantów. Będziemy dbać o to, aby każdy z manifestujących mógł bezpiecznie wrócić do domu. Było bezpiecznie" – napisali z kolei stołeczni policjanci na platformie X.

Rozwiń

Zgromadzenia w dniu 10 maja w Warszawie UM Warszawa

Autorka/Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP