Senator spytał o koszty "absurdalnego użycia wysięgnika" przez policję. Jest odpowiedź komendanta

Komendant Stołeczny Policji odpowiedział senatorowi Krzysztofowi Brejzie na pytania w sprawie policyjnej interwencji wobec Lotnej Brygady Opozycji. W jej trakcie funkcjonariusze przez około godzinę zaglądali z wysięgnika do wynajmowanego przez aktywistów mieszkania. "Taktyka działań, czyli absurdalne użycie wysięgnika, podobno nie wygenerowała kosztów, poza kosztami związanym z działaniem policji" – pisze senator.

Krzysztof Brejza pismo w tej sprawie skierował na biurko komendanta z końcem stycznia tego roku. Przypomniał, że chodzi o interwencję z 10 stycznia , kiedy na placu Piłsudskiego rozpoczynały się obchody tzw. miesięcznicy smoleńskiej, którą 10. dnia każdego miesiąca organizują środowiska bliskie PiS. Często uczestniczą w nich najważniejsi urzędnicy państwa z premierem, ministrami czy marszałek Sejmu na czele. Pojawia się też prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale podczas tej uroczystości go nie było. W związku z tym z uczestnictwa zrezygnowali także opozycyjni aktywiści, którzy wcześniej organizowali równolegle swoje happeningi, zazwyczaj blokowane przez policję.

Tym razem służby pojawiły się przed kamienicą, w której Lotna Brygada Opozycji wynajęła mieszkanie (około 200 metrów od pomnika smoleńskiego). Do pomocy wezwali straż pożarną. Skorzystali z wozu z drabiną, by z kosza wysięgnika przez około godzinę zaglądać do lokalu aktywistów na drugim piętrze. Ci relacjonowali przebieg nietypowej interwencji w mediach społecznościowych. Uznali ją za "barejowską", policjantom proponowali kawę i rogaliki. Funkcjonariusze nie skusili się na poczęstunek.