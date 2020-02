"Uderzył i popchnął uczestnika kontrmanifestacji". Sąd skazał policjanta

W Alejach Jerozolimskich na wysokości Brackiej policjanci zaczęli legitymować uczestników pikiety. Jak wynika z aktu oskarżenia, policjant Krzysztof S. uderzył wtedy łokciem w brzuch i popchnął stojącego w pobliżu Adama Cz., szarpał go i powalił na ziemię.

"Szarpał i powalił na ziemię"

"Oskarżonego Krzysztofa S. w ramach zarzucanego mu czynu uznał za winnego tego, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. około godziny 17.00 w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że podczas czynności legitymowania ustalonej osoby, uderzył i popchnął stojącego w pobliżu Adama Cz., a także chwycił go, szarpał i powalił na ziemię, czym działał na szkodę interesu prywatnego, co stanowi przestępstwo" - informuje samodzielna sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Sygnał ostrzegawczy dla policjantów"

Mecenas dodał, że to rozstrzygnięcie sądu jest o tyle precedensowe, iż stanowi wyraźny sygnał ostrzegawczy dla policjantów, którzy jego zdaniem bezkarnie używali nieproporcjonalnej do okoliczności przemocy fizycznej podczas tłumienia manifestacji. - Kolejnym interesującym szczegółem jest to, że wymierzona kara znacznie przekracza wymiar kary proponowany w sprawie przez prokuraturę, która wnosiła jedynie o grzywnę - poinformował mecenas Małecki.