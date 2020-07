9 zakażonych, 135 na kwarantannie, ponad 2500 izolowanych. Pogotowie podsumowuje walkę z wirusem

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" przedstawiła dane dotyczące wykrytych zakażeń we własnych szeregach. Od marca do końca czerwca wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się dziewięciu pracowników pogotowia, a 135 trafiło na kwarantannę. Piotr Owczarski z warszawskiego "Meditransu" podkreślił, że od wybuchu pandemii na pierwszej linii frontu walki stoją pracownicy pogotowia. Zaznaczył, że ich praca łączy się m.in. z "nieustającym stresem, czy pacjent, do którego jadą, przyzna się, że miał kontakt z osobą zarażoną".