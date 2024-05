Ratusz podsumował Noc Muzeów. Rekordowa frekwencja

Zainteresowanie muzeami

Dobrą frekwencję miał muzea: Uniwersytetu Warszawskiego, Niepodległości, Narodowe, Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też miejsca na co dzień niedostępne. To m. in. gabinet prezydenta Warszawy, do którego zajrzało prawie 1700 osób, a Aeroklub Warszawski zwiedziło 7 tysięcy.