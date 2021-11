Krok ku rozbudowie Muzeum Powstania Warszawskiego. Będą duże zmiany

Muzeum Powstania Warszawskiego uzyskało prawa do użytkowania działki przy ulicy Towarowej. Jak zaznacza stołeczny ratusz, to kolejny krok w kierunku realizacji planowanej od kilku lat modernizacji i rozbudowy placówki. Na wizualizacjach widać, jak dużą metamorfozę przejdzie nie tylko samo muzeum, ale i teren wokół.

Na początku listopada stołeczny ratusz poinformował o przekazaniu Muzeum Powstania Warszawskiego działki przy ulicy Towarowej. 26 października umowę w imieniu prezydenta Warszawy podpisało Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa. To już kolejne porozumienie, które przybliża placówkę do rozpoczęcia rozbudowy. W 2019 r. MPW nabyło prawo użytkowania na okres 30 lat nieruchomości u zbiegu Przyokopowej i Grzybowskiej.

Jak przypominają urzędnicy, rozbudowa zakłada powstanie nowych funkcjonalnych budynków oraz zagospodarowanie terenu wokół kompleksu. Dzięki niej teren placówki zostanie otwarty na ul. Towarową, gdzie zostanie zlokalizowane nowe wejście do muzeum. W nowym pawilonie, oprócz strefy wejściowej, ma się znaleźć sala mogąca pomieścić do 300 osób, a także zejście do kondygnacji podziemnej, stanowiącej łącznik z istniejącym budynkiem.