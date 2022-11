Hulajnoga elektryczna zapaliła się w mieszkaniu podczas ładowania

czytaj dalej

Mężczyzna zatrzymany po ataku na ochroniarza jednej z praskich drogerii trafił do aresztu. Policja podaje, że poszkodowany przyłapał go na kradzieży perfum. Gdy chciał uniemożliwić ucieczkę, doszło do szarpaniny. Wtedy podejrzany dźgnął go nożem w brzuch.