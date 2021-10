Trwała, w stonowanej barwie i łatwiejsza w dezynfekcji. Testują ekoskórę w autobusach

"Na trasy wyjechały dwa autobusy z nowymi siedzeniami. Są to nowe 12-metrowe Solarisy Komunikacji Miejskiej Łomianki, które skierowaliśmy do obsługi trasy linii 110, 150 i 250. Siedzenia są w nich pokryte skórą ekologiczną w kolorze szarym lub czerwonym" - poinformował ZTM.

Nowe pokrycia łatwiejsze w dezynfekcji

"Szary to stonowana barwa, neutralna, przyjemna dla oka i pasująca do koloru wnętrz pojazdów, które są utrzymane w szaro-niebieskiej tonacji, a czerwony nawiązuje do obecnej barwy siedzeń" - wyjaśnił Zarząd Transportu Publicznego. Nowe pokrycia mają też być łatwiejsze do dezynfekcji, co jest bardzo ważne, szczególnie gdy nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z epidemią COVID-19.