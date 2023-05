Przestoje na budowie metra. "Na części kontraktu nie trwają prace"

Ciągnące się od 2018 roku rozmowy, groźba zerwania umowy, ale ostatecznie porozumienie z firmą Gülermak. Pod koniec roku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy poinformował o porozumieniu, jakie udało się wypracować ratuszowi z wykonawcą budowy drugiej linii metra na Bemowo. Zaznaczył wówczas, że nie było to łatwe, ze względu na rosnące ceny towarów. W ramach tego kontraktu powstają trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacja techniczno-postojowa.

"Na części kontraktu nie trwają prace"

O sprawę podczas środowej konferencji prasowej był pytany Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. - Poprosiliśmy wczoraj generalnego wykonawcę o stanowisko w tej sprawie, bo rzeczywiście taki sygnał do nas dotarł. Z tego co wiem, stanowiska jeszcze nie mamy - powiedział.

- Z rozmów, które osobiście prowadziłem z generalnym wykonawcą w ubiegłym tygodniu, wynikała tylko informacja, że jeden z dostawców produktów, który jest niezbędny do szalunków, ma przerwę w dostawach. Rzeczywiście, na części kontraktu nie trwają prace, natomiast wykonawca miał nam przedstawić dokładną informację o tym, jakie kroki w związku z tym będzie podejmował - dodał Olszewski.

Dziennikarze zapytali wówczas o wspomniany aneks, który do tej pory nie został podpisany. - My jesteśmy gotowi na podpisanie aneksu, ze strony wykonawcy miały być dostarczone dokumenty, które są niezbędne do jego podpisania. Potwierdzam, że wszystkie kwestie sporne, które były przedmiotem rozmów negocjacyjnych są już wyjaśnione i tekst aneksu jest już uzgodniony - zapewnił wiceprezydent.