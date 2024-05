Aleja Wilanowska zyska nową nawierzchnię. Utrudnienia

W weekend drogowcy będą frezować nawierzchnię prawego pasa alei Wilanowskiej. Prace obejmą odcinek od ronda Unii Europejskiej do alei Lotników. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.

W kwietniu były remontowane krawężniki, teraz pora na nawierzchnię. Prace rozpoczną się w piątek, 10 maja, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 13 maja, do godziny 4. Będą zmiany w organizacji ruchu. Drogowcy wygrodzą oba pasy alei Wilanowskiej prowadzące w stronę ulicy Puławskiej, od przystanku autobusowego przy rondzie Unii Europejskiej do skrzyżowania z aleją Lotników (zostanie ono zamknięte). Kierowcy pojadą dwoma pozostałymi pasami – po jednym w każdym kierunku.